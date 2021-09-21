Український баскетболіст став гравцем клубу з Ірану

Деталі

31-річного баскетболіста підписав клуб "Міс Керман", який в минулому сезоні іранської Суперліги зайняв четверте місце в регулярному сезоні в групі В, а потім програв в 1/8 фіналу плей-офф.

У минулому сезоні Чумаков провів в Суперлізі 37 матчів, в яких набирав 14,8 очок і 5,8 підбирань в середньому за гру.

Чумаков раніше вже грав за кордоном в Австрії і Польщі, а в Україні виступав за "Миколаїв", "Ферро-ЗНТУ", БК "Донецьк", "Дніпро" і "Черкаські Мавпи".

Доповнення

10-12 вересня Чумаков в складі збірної України 3х3 посів восьме місце на чемпіонаті Європи. Сам гравець став найрезультативнішим у складі "жовто-блакитної" команди, набравши 16 очок в трьох матчах.