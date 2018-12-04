Украинских военных на передовой просят выключить геолокацию на телефонах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины просит украинских военных выключить геолокацию на своих телефонах. Об этом сообщила пресс-служба ССО ВСУ на своей Facebook-странице, передает УНН.
"Уважаемые военные селферы! Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, по крайней мере выключайте геолокацию", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 14 обстрелов по позициям украинских войск.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В районе Керченского пролива из-за действий России произошли серьезные аварии судов
Напомним, в Азовском море до конца года планируется создание военно-морской базы ВМС Вооруженных сил Украины.
28 ноября в результате инцидента в Керченском проливе был обнародован указ о военном положении. Его введено с 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранено и захвачены в плен члены их экипажей.