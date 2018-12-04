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Українських військових на передовій просять вимкнути геолокацію на телефонах

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України просить українських військових вимкнути геолокацію на своїх телефонах. Про це повідомила прес-служба ССО ЗСУ на своїй Facebook-сторінці, передає УНН.

"Шановні військові селфери! Пам’ятайте, що гарна світлина не варта вашого життя, життя друзів, рідних та близьких. Якщо не можете втриматись без фото, принаймні вимикайте ГЕОЛОКАЦІЮ" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 14 обстрілів по позиціях українських військ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У районі Керченської протоки через дії Росії відбулися серйозні аварії суден

Нагадаємо, в Азовському морі до кінця року планується створення військово-морської бази ВМС Збройних сил України.

28 листопада внаслідок інциденту у Керченській протоці було оприлюднено указ про воєнний стан. Його запроваджено з 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

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