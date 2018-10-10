Украинских виноделов научат проводить конкурсы и дегустации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Торгово-промышленная палата Украины при поддержке Украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" совместно с посольством Франции в Украине 30 октября проведет практикум для виноделов "Украинское вино - чтим традиции!". Об этом говорится на сайте Торгово-промышленной палаты, передает УНН.
"В программе практикума - практический семинар "Организация конкурсов виноделов - международный опыт" и мастер-класс-дегустация "Философия вина - от классики до современных трендов", который проведет международный консультант по вопросам производства и маркетинга вина из Франции Стефан Баде", - говорится в сообщении.
Участвовать в мероприятии 30 октября будут исключительно представители винодельческого бизнеса, отметили организаторы.
Как писал УНН, по данным опроса "Коктебель", украинцы отдают предпочтение полусладкому вину больше, чем сухому.