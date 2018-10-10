Украинских виноделов научат проводить конкурсы и дегустации

"В программе практикума - практический семинар "Организация конкурсов виноделов - международный опыт" и мастер-класс-дегустация "Философия вина - от классики до современных трендов", который проведет международный консультант по вопросам производства и маркетинга вина из Франции Стефан Баде", - говорится в сообщении.

Участвовать в мероприятии 30 октября будут исключительно представители винодельческого бизнеса, отметили организаторы.

Как писал УНН, по данным опроса "Коктебель", украинцы отдают предпочтение полусладкому вину больше, чем сухому.