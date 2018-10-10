Українських виноробів навчать проводити конкурси та дегустації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Торгово-промислова палата України за підтримки Української корпорації по виноградарству і виноробній промисловості “Укрвинпром” у партнерстві з посольством Франції в Україні 30 жовтня проведе практикум для виноробів “Українське вино — шануємо традиції!”. Про це йдеться на сайті Торгово-промислової палати, передає УНН.
“У програмі практикуму — практичний семінар „Організація конкурсів виноробів — міжнародний досвід“ та майстер-клас-дегустація „Філософія вина — від класики до сучасних трендів“, який проведе Міжнародний консультант з питань виробництва та маркетингу вина з Франції Стефан Баде”, — йдеться у повідомленні.
Участь у заході 30 жовтня братимуть виключно представники виноробного бізнесу, зауважили організатори.
Як писав УНН, за даними опитування “Коктебель”, українцям напівсолодке вино більше до вподоби, аніж сухе.