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Українських виноробів навчать проводити конкурси та дегустації

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Торгово-промислова палата України за підтримки Української корпорації по виноградарству і виноробній промисловості “Укрвинпром” у партнерстві з посольством Франції в Україні 30 жовтня проведе практикум для виноробів “Українське вино — шануємо традиції!”. Про це йдеться на сайті Торгово-промислової палати, передає УНН.

“У програмі практикуму — практичний семінар „Організація конкурсів виноробів — міжнародний досвід“ та майстер-клас-дегустація „Філософія вина — від класики до сучасних трендів“, який проведе Міжнародний консультант з питань виробництва та маркетингу вина з Франції Стефан Баде”, — йдеться у повідомленні.

Участь у заході 30 жовтня братимуть виключно представники виноробного бізнесу, зауважили організатори.

Як писав УНН, за даними опитування “Коктебель”, українцям напівсолодке вино більше до вподоби, аніж сухе.

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