Украинских чиновников и политиков не интересуют наработки отечественных ученых - Р.Плющ

ukru
15 марта, 19:03 • 113443 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161522 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134925 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127642 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111291 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104704 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100922 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133020 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131150 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127755 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 47409 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 42964 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 73527 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 39578 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

13:01 • 34180 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 133020 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 132575 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 268139 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 297220 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 233273 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 21742 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 108479 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131149 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114208 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131346 просмотра
Актуальное
Украинских чиновников и политиков не интересуют наработки отечественных ученых - Р.Плющ

Украинских чиновников и политиков не интересуют наработки отечественных ученых - Р.Плющ

Киев • УНН

 • 26099 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украинская власть имущих и политиков не интересуют наработки отечественных ученых и их предложения в сфере реформирования страны. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по вопросам государственного управления и местного самоуправления, профессор Руслан Плющ.

Он высказал свое мнение опираясь на собственный опыт, ведь Р.Плющ вместе с группой ученых издал монографии ( "Местное самоуправление в Украине: Евроинтеграционный путь" и "Местное самоуправление в условиях децентрализации власти в Украине" ), в которых собраны наработки и практические советы по внедрение в Украине реформы децентрализации.

"Им не интересно. Мы разослали наши монографии народным депутатам и губернаторам, а также председателям облсоветов. Знаете сколько нардепов отреагировали на это - два! Отреагировали также отдельные местные политики, например главы облсоветов Ровенской , Закарпатской, Полтавской областей. Также единичная реакция была от областных администраций . Но, конечно, не хочу никого обижать, большинство реакций были похожи на формальные отписки ", - сказал Р.Плющ.

По словам эксперта, кроме банальной незаинтересованности в изучении отечественного опыта, политикам выгоднее работать с иностранными грантами.

"Нет пророка в своей стране. Так отечественную науку надо поддерживать, а иностранные партнеры еще и гранты выделяют. И кто-то на этом неплохо зарабатывает. Но мы должны учитывать и свою специфику, свои достижения и достояние, политическую культуру, традиции, архетипы и так далее. Этому нас ни научат ни британцы, ни американцы, ни французы или поляки. Поэтому обидно, что наш маленький эксперимент продемонстрировал равнодушие и незаинтересованность в отечественном опыте ", - сказал Р.Плющ.
Он отметил, что уверен, подобное отношение ждет большинство украинских разработок и проектов независимо от сферы, в которой они создаются.

Как сообщал УНН, монографии, над созданием которых работали около 50 профессоров, ректоров, докторов наук и аспирантов в сфере государственного управления и местного самоуправления из ведущих вузов и научных учреждений Украины, были разосланы председателями областных государственных администраций, облсоветов и политикам.

"Особое внимание мы уделили процессам трансформации власти в условиях реализации основных принципов децентрализации. Здесь, в частности, речь идет и об участии властных институтов в реформировании территориальных общин и о построении переходного процесса. Главное, по мнению авторов, - все это должно основываться на демократических принципах. Все они обозначены и четко определены. Одним из таких принципов, например, является организация самоконтроля ", - рассказал профессор Р.Плющ, под общей редакцией которого вышли упомянутые выше труды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы