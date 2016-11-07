Украинских чиновников и политиков не интересуют наработки отечественных ученых - Р.Плющ

Он высказал свое мнение опираясь на собственный опыт, ведь Р.Плющ вместе с группой ученых издал монографии ( "Местное самоуправление в Украине: Евроинтеграционный путь" и "Местное самоуправление в условиях децентрализации власти в Украине" ), в которых собраны наработки и практические советы по внедрение в Украине реформы децентрализации.

"Им не интересно. Мы разослали наши монографии народным депутатам и губернаторам, а также председателям облсоветов. Знаете сколько нардепов отреагировали на это - два! Отреагировали также отдельные местные политики, например главы облсоветов Ровенской , Закарпатской, Полтавской областей. Также единичная реакция была от областных администраций . Но, конечно, не хочу никого обижать, большинство реакций были похожи на формальные отписки ", - сказал Р.Плющ.

По словам эксперта, кроме банальной незаинтересованности в изучении отечественного опыта, политикам выгоднее работать с иностранными грантами.

"Нет пророка в своей стране. Так отечественную науку надо поддерживать, а иностранные партнеры еще и гранты выделяют. И кто-то на этом неплохо зарабатывает. Но мы должны учитывать и свою специфику, свои достижения и достояние, политическую культуру, традиции, архетипы и так далее. Этому нас ни научат ни британцы, ни американцы, ни французы или поляки. Поэтому обидно, что наш маленький эксперимент продемонстрировал равнодушие и незаинтересованность в отечественном опыте ", - сказал Р.Плющ.

Он отметил, что уверен, подобное отношение ждет большинство украинских разработок и проектов независимо от сферы, в которой они создаются.

Как сообщал УНН, монографии, над созданием которых работали около 50 профессоров, ректоров, докторов наук и аспирантов в сфере государственного управления и местного самоуправления из ведущих вузов и научных учреждений Украины, были разосланы председателями областных государственных администраций, облсоветов и политикам.

"Особое внимание мы уделили процессам трансформации власти в условиях реализации основных принципов децентрализации. Здесь, в частности, речь идет и об участии властных институтов в реформировании территориальных общин и о построении переходного процесса. Главное, по мнению авторов, - все это должно основываться на демократических принципах. Все они обозначены и четко определены. Одним из таких принципов, например, является организация самоконтроля ", - рассказал профессор Р.Плющ, под общей редакцией которого вышли упомянутые выше труды.