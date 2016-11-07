Українських чиновників та політиків не цікавлять напрацювання вітчизняних вчених – Р.Плющ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українських можновладців та політиків не цікавлять напрацювання вітчизняних вчених та їх пропозиції у сфері реформування країни. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з питань державного управління та місцевого самоврядування, професор Руслан Плющ.
Він висловив свою думку спираючись на власний досвід, адже Р.Плющ разом з групою науковців видав монографії (“Місцеве самоврядування в Україні: Євроінтеграційний шлях” і “Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні”), у яких зібрані напрацювання та практичні поради щодо впровадження в Україні реформи децентралізації.
“Їм не цікаво. Ми розіслали наші монографії народним депутатам та губернаторам, а також головам облрад. Знаєте скільки нардепів відреагували на це — двоє! Відреагували також окремі місцеві політики, наприклад голови облрад Рівненської, Закарпатської, Полтавської областей. Також одинична реакція була від обласних адміністрацій. Але, звісно не хочу нікого ображати, більшість реакцій були схожі на формальні відписки”, — сказав Р.Плющ.
За словами експерта, окрім банальної незацікавленості у вивченні вітчизняного досвіду, політикам вигідніше працювати з іноземними грантами.
“Немає пророка у своїй країні. Та й вітчизняну науку треба підтримувати, а іноземні партнери ще й гранти виділяють. І хтось на цьому непогано заробляє. Але ж ми повинні враховувати і власну специфіку, власні здобутки та надбання, політичну культуру, традиції, архетипи і так далі. Цьому нас ні навчать ні британці, ні американці, ні французи чи поляки. Тому прикро, що наш маленький експеримент продемонстрував байдужість та незацікавленість у вітчизняному досвіді”, — сказав Р.Плющ.
Він зауважив, що впевнений, подібне ставлення чекає більшість українських розробок та проектів незалежно від сфери, в якій вони створюються.
Як повідомляв УНН, монографії, над створенням яких працювали близько 50 професорів, ректорів, докторів наук і аспірантів в сфері державного управління та місцевого самоврядування з провідних ВНЗ і наукових установ України, були розіслані головами обласних державних адміністрацій, облрад та політикам.
“Особливу увагу ми приділили процесам трансформації влади в умовах реалізації основних засад децентралізації. Тут, зокрема, йдеться і про участь владних інститутів у реформуванні територіальних громад і про побудову перехідного процесу. Головне, на переконання авторів, — все це має ґрунтуватися на демократичних принципах. Всі вони окреслені і чітко визначені. Одним з таких принципів, наприклад, є організація самоконтролю”, — розповів професор Р.Плющ, під загальною редакцією якого вийшли згадані вище праці.