Украинских арбитров начинают знакомить с VAR
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. На днях делегация украинских арбитров отправилась на традиционный зимний учебно-тренировочный сбор в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Украинские арбитры пробудут в турецком Белеке до 11 февраля.
Программа нынешнего сбора предусматривает ежедневные утренние и вечерние занятия по физподготовке, а также теоретическую часть, во время которой инструкторы Комитета арбитров ФФУ будут осуществлять анализ арбитража матчей и знакомить участников собрания с системой VAR.
"Кроме ежедневной теории и тренировок, рефери смогут оттачивать свои навыки в товарищеских поединках, чтобы получить практику и постепенно войти в сезон", - рассказали в Федерации.
Напомним, ранее президент ФФУ Андрей Павелко анонсировал, что Украина находится на финальной стадии внедрения системы видеоповторов VAR.
Он также выразил надежду, что финал Кубка Украины пройдет уже с системой VAR.