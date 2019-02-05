Українських арбітрів починають знайомити з VAR
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Днями делегація українських арбітрів вирушила на традиційний зимовий навчально-тренувальний збір до Туреччини. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
Українські арбітри пробудуть у турецькому Белеку до 11 лютого.
Програма цьогорічного збору передбачає щоденні ранкові та вечірні заняття з фізпідготовки, а також теоретичну частину, під час якої інструктори Комітету арбітрів ФФУ здійснюватимуть аналіз арбітражу матчів та ознайомлюватимуть учасників зборів із системою VAR.
"Окрім щоденної теорії та тренувань, рефері матимуть можливість відшліфовувати свої навички в товариських поєдинках, аби отримати практику та поступово ввійти в сезон", - розповіли у Федерації.
Нагадаємо, раніше президент ФФУ Андрій Павелко анонсував, що Україна перебуває на фінальній стадії впровадження системи відеоповторів VAR.
Він також висловив надію, що фінал Кубка України буде проведено вже з системою VAR.