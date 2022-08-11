Украинские защитники отбросили оккупантов на пяти направлениях

Детали

Следовательно, на Краматорском направлении обстреляны районы Пришиба, Северска, Григорьевки и Верхнекаменского.

Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враг отброшен назад.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии территории в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Яковлевка, Кодема и Курдюмовка. Задействовал авиацию для нанесения ударов неподалеку от Выимки, Спорного, Бахмута, Соледара и Зайцева.

Враг, штурмовыми действиями, пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцева, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и принудили к бегству.

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы врага были нацелены в районы населенных пунктов Марьинка, Нетайлово, Авдеевка, Опросное и Красногоровка. Оккупанты также нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки и Маринки.

Враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы фиксировались у Новомихайловки, Токмачки, Шевченко, Новояковловки, Гуляйпольского, Великой Новоселки, Угледара, Золотой Нивы, Орехова, Времовки, Бурлацкого, Ольговского и Кушугума. Авиация врага действовала вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Щербаков и Полтавки.

Оккупанты понесли потери и отошли при попытке штурма в направлении Павловки.

Дополнение

После взрывов на аэродроме “Саки” в Крыму, интенсивность российской авиации на южном направлении в Украине снизилась.