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Украинские защитники отбросили оккупантов на пяти направлениях

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Украинские защитники продолжают уничтожать врага и отбрасывать оккупантов на территории Украины. По данным сводки Генштаба, украинские Вооруженные Силы отвергли оккупантов на пяти направлениях, передает УНН.

Украинские защитники отбросили оккупантов на пяти направлениях

Детали

Следовательно, на Краматорском направлении обстреляны районы Пришиба, Северска, Григорьевки и Верхнекаменского.
Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враг отброшен назад.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии территории в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Яковлевка, Кодема и Курдюмовка. Задействовал авиацию для нанесения ударов неподалеку от Выимки, Спорного, Бахмута, Соледара и Зайцева.

Враг, штурмовыми действиями, пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцева, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и принудили к бегству.

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы врага были нацелены в районы населенных пунктов Марьинка, Нетайлово, Авдеевка, Опросное и Красногоровка. Оккупанты также нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки и Маринки.

Враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы фиксировались у Новомихайловки, Токмачки, Шевченко, Новояковловки, Гуляйпольского, Великой Новоселки, Угледара, Золотой Нивы, Орехова, Времовки, Бурлацкого, Ольговского и Кушугума. Авиация врага действовала вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Щербаков и Полтавки.

Оккупанты понесли потери и отошли при попытке штурма в направлении Павловки.

Дополнение

После взрывов на аэродроме “Саки” в Крыму, интенсивность российской авиации на южном направлении в Украине снизилась.

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