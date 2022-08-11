росія знизила інтенсивність авіації на півдні після вибухів у Криму – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Після вибухів на аеродромі “Саки” у Криму, інтенсивність російської авіації на південному напрямку в Україні знизилась. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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“Ми спостерігали, що противник намагався перебазувати свої військові авіаційні частини з центральної частини росії до тимчасово окупованої території АР Крим. На даний час противник продовжує виконувати свої завдання з ТОТ АР Крим. Але так, у зв’язку із зазначеними подіями, інтенсивність застосування авіації безпосередньо на південному напрямку дещо знизилась”, – сказав Громов.
Доповнення
Водночас Громов повідомив, що російські окупаційні війська вдвічі збільшили кількість авіаційних ударів по позиціях наших військ, а також по цивільній інфраструктурі, порівняно з минулим тижнем.