росія знизила інтенсивність авіації на півдні після вибухів у Криму – Генштаб

Цитата

“Ми спостерігали, що противник намагався перебазувати свої військові авіаційні частини з центральної частини росії до тимчасово окупованої території АР Крим. На даний час противник продовжує виконувати свої завдання з ТОТ АР Крим. Але так, у зв’язку із зазначеними подіями, інтенсивність застосування авіації безпосередньо на південному напрямку дещо знизилась”, – сказав Громов.

Доповнення

Водночас Громов повідомив, що російські окупаційні війська вдвічі збільшили кількість авіаційних ударів по позиціях наших військ, а також по цивільній інфраструктурі, порівняно з минулим тижнем.