росія удвічі збільшила кількість авіаційних ударів по позиціях українських військ – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Російські окупаційні війська вдвічі збільшили кількість авіаційних ударів по позиціях наших військ, а також по цивільній інфраструктурі, порівняно з минулим тижнем. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов, передає УНН.
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“Порівняно з минулим тижнем, агресор вдвічі збільшив кількість авіаційних ударів по позиціях наших військ, а також по цивільній інфраструктурі. При цьому, літаки та вертольоти противника уникають заходити в зону дій нашої протиповітряної оборони. Тому результативність цих ударів є низькою, і це більше психологічний вплив на наших військовослужбовців”, – повідомив Громов.
Деталі
За словами представника Генштабу, за час так званої “спецоперації”, сили оборони України завдали противнику значних втрат. На даний час, агресор продовжує вживати заходи з комплектування своїх резервів.
Зокрема, питання комплектування посад командирів взводів окупанти намагаються вирішити за рахунок призначення на ці посади колишніх сержантів, які закінчили відповідні офіцерські курси. Переважна кількість особового складу підрозділів, що формуються, складається з так званих добровольців – це порядка 60%. Інші 40% – військовослужбовці, які вже брали участь у військових діях на території України.
“При цьому, морально-психологічний стан так званих добровольців задовільний, а тих, хто вже брав участь у бойових діях – низький, і вони намагаються потрапити у підрозділи забезпечення”, – додав Громов.
Доповнення
Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, у російських окупантів зростають втрати у живій силі, та все більшає недоукомплектованих особових складів. Тому вони проводять тотальну примусову мобілізацію на тимчасово-окупованих територіях України шляхом масових облав та затримань чоловіків для відправлення їх у райони бойових дій.