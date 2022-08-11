россия вдвое увеличила количество авиационных ударов по позициям украинских войск – Генштаб

Цитата

“По сравнению с прошлой неделей агрессор вдвое увеличил количество авиационных ударов по позициям наших войск, а также по гражданской инфраструктуре. При этом самолеты и вертолеты противника избегают заходить в зону действий нашей противовоздушной обороны. Поэтому результативность этих ударов является низкой, и это больше психологическое влияние на наших военнослужащих”, – сообщил Громов.

Детали

По словам представителя Генштаба, за время так называемой “спецоперации”, силы обороны Украины нанесли противнику значительные потери. В настоящее время агрессор продолжает принимать меры по комплектованию своих резервов.

В частности, вопрос комплектования должностей командиров взводов оккупанты пытаются решить за счет назначения на эти должности бывших сержантов, окончивших соответствующие офицерские курсы. Подавляющее количество личного состава формируемых подразделений состоит из так называемых добровольцев – это порядка 60%. Остальные 40% – военнослужащие, уже участвовавшие в военных действиях на территории Украины.

“При этом, морально-психологическое состояние так называемых добровольцев удовлетворительное, а тех, кто уже участвовал в боевых действиях – низкое, и они пытаются попасть в подразделения обеспечения”, – добавил Громов.

Дополнение

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, у российских оккупантов растут потери в живой силе, и все больше недоукомплектованных личных составов. Поэтому они проводят тотальную принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины путем массовых облав и задержаний мужчин для отправки в районы боевых действий.