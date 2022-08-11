россия снизила интенсивность авиации на юге после взрывов в Крыму – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. После взрывов на аэродроме “Саки” в Крыму интенсивность российской авиации на южном направлении в Украине снизилась. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
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“Мы наблюдали, что противник пытался перебазировать свои военные авиационные части из центральной части россии на временно оккупированную территорию АР Крым. В настоящее время противник продолжает выполнять свои задачи с ВОТ АР Крым. Но так, в связи с указанными событиями, интенсивность применения авиации непосредственно на южном направлении несколько снизилась”, – сказал Громов.
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В то же время Громов сообщил, что российские оккупационные войска вдвое увеличили количество авиационных ударов по позициям наших войск, а также по гражданской инфраструктуре по сравнению с прошлой неделей.