Украинские воины освободили поселок Михайло-Коцюбинское на Черниговщине

Цитата

“Наши котики из Сил сопротивления Сиверщины отчитываются: Михайло-Коцюбинское - наше”, - сообщает ОК “Север” в Facebook.

“Дальше будет”, - обещают в командовании.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не оставят отдельных рубежей в Киевской и Черниговской областях, но как ожидается, отойдут вплотную к границе, заявляют в Генеральном штабе ВСУ.

При этом, по данным Генштаба, с Броварского направления в рф уже было выведено часть подразделений захватчиков, а на Северском - на уход в рф сосредоточена основная часть группировки оккупантов.

Как сообщил ранее сегодня Алексей Арестович, украинские военные на Киевщине уже освободили более 30 населенных пунктов от рашистських захватчиков.