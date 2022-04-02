Украинские воины освободили поселок Михайло-Коцюбинское на Черниговщине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Украинские военные на Черниговщине освободили от рашистских оккупантов поселок Михайло-Коцюбинское. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север", обнародовав также фотографии покореженного техники оккупантов, пишет УНН.
Цитата
“Наши котики из Сил сопротивления Сиверщины отчитываются: Михайло-Коцюбинское - наше”, - сообщает ОК “Север” в Facebook.
“Дальше будет”, - обещают в командовании.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не оставят отдельных рубежей в Киевской и Черниговской областях, но как ожидается, отойдут вплотную к границе, заявляют в Генеральном штабе ВСУ.
При этом, по данным Генштаба, с Броварского направления в рф уже было выведено часть подразделений захватчиков, а на Северском - на уход в рф сосредоточена основная часть группировки оккупантов.
Как сообщил ранее сегодня Алексей Арестович, украинские военные на Киевщине уже освободили более 30 населенных пунктов от рашистських захватчиков.