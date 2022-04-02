Українські воїни звільнили селище Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині

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“Наші котики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське – наше”, - повідомляє ОК “Північ” у Facebook.

“Далі буде”, - обіцяють у командуванні.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти не залишать окремих рубежів у Київській і Чернігівській областях, але як очікується, відійдуть впритул до кордону, заявляють у Генеральному штабі ЗСУ.

При цьому, за даними Генштабу, з Броварського напрямку у рф вже було виведено частину підрозділів загарбників, а на Сіверському - на відхід до рф зосереджена основна частина угрупування окупантів.

Як повідомив раніше сьогодні Олексій Арестович, українські військові на Київщині вже звільнили понад 30 населених пунктів від рашистських загарбників.