Украинские военные накрыли базу вражеской десантуры под Киевом

Детали

База была на территории предприятия в районе села Козаровичи (Вышгородский район, Киевская область).

"Филигранно-точная работа. Слева видно, как горит и взрывается боекомплект", — написал Геращенко.

Напомним

Под Баштанкою в Николаевской области украинские военные и местные жители захватили невредимую российскую технику.