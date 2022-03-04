Украинские военные накрыли базу вражеской десантуры под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Несколько часов назад украинская артиллерия накрыла базу десантуры российских оккупантов в Киевской области. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует УНН.
Детали
База была на территории предприятия в районе села Козаровичи (Вышгородский район, Киевская область).
"Филигранно-точная работа. Слева видно, как горит и взрывается боекомплект", — написал Геращенко.
Напомним
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