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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3585 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українські військові накрили базу ворожої десантури під Києвом

Українські військові накрили базу ворожої десантури під Києвом

Київ • УНН

 • 999087 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Кілька годин тому українська артилерія накрила базу десантури російських окупантів у Київській області. Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує УНН.

Деталі

База була на території підприємства в районі села Козаровичі (Вишгородський район, Київська область).

"Філігранно-точна робота. Зліва видно, як горить і вибухає боєкомплект", — написав Геращенко.

Нагадаємо

Під Баштанкою на Миколаївщині українські військові та місцеві жителі захопили неушкодженою російську техніку.

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