Українські військові накрили базу ворожої десантури під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Кілька годин тому українська артилерія накрила базу десантури російських окупантів у Київській області. Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує УНН.
Деталі
База була на території підприємства в районі села Козаровичі (Вишгородський район, Київська область).
"Філігранно-точна робота. Зліва видно, як горить і вибухає боєкомплект", — написав Геращенко.
Нагадаємо
Під Баштанкою на Миколаївщині українські військові та місцеві жителі захопили неушкодженою російську техніку.