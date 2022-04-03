Украинские военные взяли под контроль район Припяти
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Подразделения украинского десанта взяли под контроль район города Припять и участок границы Украины с беларусью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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"Сегодня, 3 апреля, подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок границы Украины с республикой беларусь.
Продолжаем дальше выполнять боевые задачи! Вместе к победе! Слава ДШВ! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
Напомним
2 апреля в Минобороны Украины сообщили, что от российских оккупантов освобождены Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область.