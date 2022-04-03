Українські військові взяли під контроль район Прип'яті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Підрозділи українського десанту взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку державного кордону України із білоруссю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
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"Сьогодні, 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку Державного кордону України з республікою білорусь.
Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні!" — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
2 квітня у Міноборони України повідомили, що від російських окупантів звільнено Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область.