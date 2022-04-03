Українські військові взяли під контроль район Прип'яті

Цитата

"Сьогодні, 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку Державного кордону України з республікою білорусь.

Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні!" — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

2 квітня у Міноборони України повідомили, що від російських окупантів звільнено Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область.