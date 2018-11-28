Украинские военные запланировали стрельбы на море в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины запланировал проведение стрельб из зенитно-ракетного комплекса С125-2Д1, а в январе испытать ЗРК "Куб". Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Генштаба ВСУ Радион Тимошенко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас проводятся мероприятия по наращиванию противовоздушной обороны Украины... В декабре мы планируем провести стрельбы из комплекса С-125-2Д1 по морским надводным целям. То есть, эти комплексы выполняют задачи как по защите воздушного пространства, так и обороне на море", - сказал он.
Также, по словам Тимошенко, в январе 2019 года запланировано проведение испытания зенитно-ракетного комплекса "Куб".
Напомним, украинские военнослужащие во время учений на побережье Азовского моря отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу с РСЗО "Ураган".