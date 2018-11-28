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Українські військові запланували стрільби на морі у грудні

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України запланував проведення стрільб з зенітно-ракетного комплексу С125-2Д1, а в січні випробувати ЗРК "Куб". Про це сьогодні повідомив на прес-конференції заступник начальника Генштабу ЗСУ Радіон Тимошенко, передає кореспондент УНН.

"Зараз проводяться заходи з нарощування протиповітряної оборони України… У грудні ми плануємо провести стрільби з комплексу С-125-2Д1 по морським понадводним цілям. Тобто, ці комплекси виконують завдання як по захисту повітряного простору, так і оборони на морі", - сказав він.

Також, за словами Тимошенка, у січні 2019 року заплановано проведення випробування зенітно-ракетного комплексу "Куб".

Нагадаємо, українські військовослужбовці під час навчань на узбережжі Азовського моря відпрацювали умовний обстріл десантних кораблів противника на підходах до берега з РСЗВ "Ураган".

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