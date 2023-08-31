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Украинские военные продолжают сдерживать наступление россиян на Лиманском и Бахмутском направлениях

Киев • УНН

 • 315215 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

«На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах», - говорится в сообщении.

Сообщается, что противник вел безуспешные наступательные действия в районах Марьинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

«Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Клищеевки, Курдюмовки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои», - отмечается в сообщении.

Дополнение

28 августа в Минобороны сообщали, что украинские войска освободили 1 кв. км на Бахмутском направлении на прошлой неделе, в целом - уже 44 кв. км.

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