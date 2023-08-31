Українські військові продовжують стримувати наступ росіян на Лиманському та Бахмутському напрямках

Цитата

«На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

«Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області та Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області. Тривають важкі бої», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

28 серпня в Міноборони повідомляли, що українські війська звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку минулого тижня, загалом - уже 44 кв. км.