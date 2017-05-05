Украинские военные получили 157,5 млн грн за участие в боевых действиях

"В настоящее время украинские военнослужащие получили 157,5 млн грн денежного вознаграждения. В частности, более 148 млн за непосредственное участие в боевых действиях. 7 млн ​​624 тыс. за выполнение боевых задач в составе подразделения и почти 1 млн 250 тыс. за уничтоженную военную технику противника", - сказал он.

Как сообщал УНН, статус участника боевых действий получили почти 200 тыс. военных.



