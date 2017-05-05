Украинские военные получили 157,5 млн грн за участие в боевых действиях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По состоянию на сейчас, украинские военные получили 157,5 млн грн денежного вознаграждения за участие в боевых действиях. Об этом во время брифинга сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время украинские военнослужащие получили 157,5 млн грн денежного вознаграждения. В частности, более 148 млн за непосредственное участие в боевых действиях. 7 млн 624 тыс. за выполнение боевых задач в составе подразделения и почти 1 млн 250 тыс. за уничтоженную военную технику противника", - сказал он.
Как сообщал УНН, статус участника боевых действий получили почти 200 тыс. военных.