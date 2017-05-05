Українські військові отримали 157,5 млн грн за участь у бойових діях
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Станом на зараз, українські військові отримали 157,5 млн грн грошової винагороди за участь у бойових діях. Про це під час брифінгу повідомляє речник Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"На цей час українські військовослужбовці отримали 157,5 млн грн грошової винагороди. Зокрема, понад 148 млн за безпосередню участь у бойових діях. 7 млн 624 тис. за виконання бойових завдань у складі підрозділу та майже 1 млн 250 тис. за знищену військову техніку противника", - сказав він.
Як передавав УНН, статус учасника бойових дій отримали майже 200 тис. військових.