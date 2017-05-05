Українські військові отримали 157,5 млн грн за участь у бойових діях

"На цей час українські військовослужбовці отримали 157,5 млн грн грошової винагороди. Зокрема, понад 148 млн за безпосередню участь у бойових діях. 7 млн 624 тис. за виконання бойових завдань у складі підрозділу та майже 1 млн 250 тис. за знищену військову техніку противника", - сказав він.

Як передавав УНН, статус учасника бойових дій отримали майже 200 тис. військових.



