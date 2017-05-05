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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українські військові отримали 157,5 млн грн за участь у бойових діях

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Станом на зараз, українські військові отримали 157,5 млн грн грошової винагороди за участь у бойових діях. Про це під час брифінгу повідомляє речник Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.

Українські військові отримали 157,5 млн грн за участь у бойових діях

"На цей час українські військовослужбовці отримали 157,5 млн грн грошової винагороди. Зокрема, понад 148 млн за безпосередню участь у бойових діях. 7 млн 624 тис. за виконання бойових завдань у складі підрозділу та майже 1 млн 250 тис. за знищену військову техніку противника", - сказав він.

Як передавав УНН, статус учасника бойових дій отримали майже 200 тис. військових.

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