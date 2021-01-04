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Украинские военные моряки отправляются в США для проведения учений на "Айлендах"

Киев • УНН

 • 10481 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Вскоре украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса "Айленд" отправляются для проведения дальнейшего обучения в Балтимор, штат Мэриленд. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Украинские военные моряки отправляются в США для проведения учений на "Айлендах"

Так, по данным МОУ, украинские военные моряки под руководством американских инструкторов обязательно должны пройти 10-недельный курс обучения.

"Украинские экипажи будут работать непосредственно на катерах во время выходов в акватории Чесапикского залива, который имеет выход к Атлантическому океану, научатся самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы. На практике проверят работы бортовых систем, средств навигации, связи и другого катерного оборудования и технических средств американского производства", - сообщили в министерстве.

Кроме того, по данным пресс-службы, в этом году США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны передадут дополнительно еще три катера этого проекта.

Сейчас эти катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружении. Ожидается, что три "Айленда" поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия этого года.

"Эти катера передадут нашему флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства. К слову, после того, как катера приобретут все необходимые возможности, до конца текущего года в составе ВМС Украины будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса "Айленд", - отметили в МОУ.

Напомним, 18 июня 2020 года Государственный департамент США поддержал возможную продажу правительству Украины 16-ти патрульных катеров Mark VI и дополнительного оборудования на сумму 600 млн долларов.

Как сообщал УНН, в ВМС в мае начали новый набор в экипаж для патрульных катеров класса "Айленд".

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