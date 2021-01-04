Українські військові моряки вирушають до США для проведення навчань на "Айлендах"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Незабаром українські військові моряки зі складу екіпажів патрульних катерів класу "Айленд" вирушають для проведення подальшого навчання у Балтимор, штат Меріленд. Про це інформує пресслужба Міноборони, передає УНН.
Так, за даними МОУ, українські військові моряки під керівництвом американських інструкторів обов’язково мають пройти 10-тижневий курс навчання.
"Українські екіпажі працюватимуть безпосередньо на катерах під час виходів у акваторії Чесапікської затоки, що має вихід до Атлантичного океану, навчаться самостійно експлуатувати головні двигуни, дизель-генератори й допоміжні системи. На практиці перевірять роботи бортових систем, засобів навігації, зв’язку й іншого катерного обладнання й технічних засобів американського виробництва", - повідомили у міністерстві.
Окрім того, за даними пресслужби, цього року США у межах підтримки України у сфері безпеки та оборони передадуть додатково ще три катери цього проекту.
Нині ці катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння. Очікується, що три "Айленди" надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя цього року.
"Ці катери передадуть нашому флоту вже з бойовими модулями та встановленими на борту корабельними системами американського виробництва. До слова, після того, як катери набудуть усіх необхідних спроможностей, до кінця поточного року у складі ВМС України буде створено повноцінний дивізіон патрульних катерів класу "Айленд", - зазначили в МОУ.
Нагадаємо, 18 червня 2020 року Державний департамент США підтримав можливий продаж уряду України 16-ти патрульних катерів Mark VI та додаткового устаткування на суму 600 мільйонів доларів.
Як повідомляв УНН, у ВМС у травні почали новий набір в екіпаж для патрульних катерів класу "Айленд".