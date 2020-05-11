У ВМС почали новий набір в екіпаж для патрульних катерів класу "Айленд"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У ВМС ЗС України формують нові екіпажі для майбутніх патрульних катерів класу “Айленд”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.
"У Вербувальному центрі ВМС ЗС України наразі триває набір кандидатів з-поміж військовослужбовців та військовозобов’язаних запасу на військову службу за контрактом на посадах рядового і старшинського складу на катерах типу “Айленд”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що формуються нові екіпажі для майбутніх патрульних катерів Берегової охорони США, які наступного року ввійдуть до бойового складу ВМС ЗС України.
Перевага надаватиметься кандидатам віком до 35 років зі знанням англійської мови. Але рішення ухвалюватимуться індивідуально, залежно від рівня професійної підготовки і досвіду служби на кораблях, катерах та суднах забезпечення національного флоту.
Після завершення підготовки в Одесі військові моряки вирушать для проведення подальшого навчання в місто Балтимор (США), де за планом відбуватиметься теоретична та практична підготовка екіпажів і фактичні виходи в море безпосередньо на борту катерів класу “Айленд”. Надалі ці катери передислокують до України.
Нагадаємо, що в листопаді минулого року до бойового складу ВМС ЗС України увійшли перші два патрульні катери класу “Айленд”, які отримали назви “Старобільськ” та “Слов’янськ”. Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.