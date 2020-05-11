В ВМС начали новый набор в экипаж для патрульных катеров класса "Айленд"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В ВМС ВС Украины формируют новые экипажи для будущих патрульных катеров класса "Айленд". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В Вербовочном центре ВМС ВС Украины на данный момент продолжается набор кандидатов среди военнослужащих и военнообязанных запаса на военную службу по контракту на должностях рядового и старшинского состава на катерах типа "Айленд", - говорится в сообщении.
Указано, что формируются новые экипажи для будущих патрульных катеров Береговой охраны США, которые в следующем году войдут в боевой состав ВМС ВС Украины.
Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка. Но решения будут приниматься индивидуально, в зависимости от уровня профессиональной подготовки и опыта службы на кораблях, катерах и судах обеспечения национального флота.
После завершения подготовки в Одессе военные моряки отправятся для проведения дальнейшего обучения в город Балтимор (США), где по плану будет происходить теоретическая и практическая подготовка экипажей и фактические выходы в море непосредственно на борту катеров класса "Айленд". В дальнейшем эти катера передислоцируют в Украину.
Напомним, что в ноябре прошлого года в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера класса "Айленд", которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.