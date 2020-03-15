Українські катери класу "Айленд" успішно пройшли випробування в морі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Екіпажі "Старобільська" та "Слов’янська" відпрацювали низку корабельних завдань під час виходу в море. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Екіпажі "Старобільська" та "Слов’янська" відпрацювали низку корабельних завдань під час виходу в море. Зокрема патрульні катери відпрацьовували елементи експериментального курсового завдання, що спеціально адаптоване для визначення бойових спроможностей цих катерів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основною метою виходу в море було визначення маневрених елементів катера, відпрацювання та злагодження одного та другого екіпажів під час дій навчання "Людина, що випала за борт", відпрацювання боротьби за живучість на ходу.
Також в Міноборони зазначили, що екіпажі "Айлендів" наполегливо готуються до складання самооцінки першого рівня, яка стане допуском катерів до заходів навчально-бойової підготовки міжнародного рівня.
"Це перевірка бойових та оперативних спроможностей українських катерів до дій у взаємодії з кораблями НАТО", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, у вересні 2019 року українські моряки завершили у США підготовку для служби на катерах класу Island, відбувся їх випуск з навчання.