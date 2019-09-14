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Українські моряки завершили у США підготовку для служби на катерах Island

Українські моряки завершили у США підготовку для служби на катерах Island

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Українські моряки завершили у США підготовку для служби на катерах класу Island, відбувся їх випуск з навчання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу посольства України у Вашингтоні.

"Посол України в США Валерій Чалий разом з дипломатами посольства взяв участь у церемонії випуску українських моряків, які пройшли навчання та підготовку у США, для служби на катерах класу Island – Слов’янськ та Старобільськ. Тепер кораблі разом з підготовленими екіпажами готові посилити спроможності ВМС України", - йдеться у повідомленні.

Посол України в США Валерій Чалий разом з командувачем ВМС ЗС України Ігорем Воронченком виступили на церемонії, яка проходила на Базі берегової охорони "Балтимор", подякувавши керівництву берегової охорони та всім, хто брав участь у проекті за підготовку та цінний досвід, який вони передали українським морякам для покращення військово-морських спроможностей ЗСУ.

З американської сторони випускників привітав контр-адмірал Джозеф Войводіч.

Посол вручив почесні подарунки працівникам та службовцям берегової охорони США.

Нагадаємо, екіпажі українських “Айлендів” побували в Капітолії.

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