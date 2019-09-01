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Екіпажі українських “Айлендів” побували в Капітолії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Сполучених Штатах Америки продовжується підготовка екіпажів катерів типу “Айленд”. Проте українські військові моряки не лише навчаються. Окрім засвоєння системи управління, організації робіт та служби, вони мають змогу й відпочити. Зокрема, нещодавно наші військові побували в Капітолії, передає УНН із посиланням на “АрміяInform”.

Видання відзначає, що американська урядова будівля з багатим минулим не залишила байдужим жодного з наших моряків, "вони змогли гідно оцінити невелику колекцію картин і скульптур, а також відвідати оглядовий майданчик розташований біля основи купола, звідки перед ними відкрилася напрочуд гарна панорама американської столиці".

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"Такий спільний відпочинок — звична практика наших іноземних колег, адже на їх думку, це позитивно впливає на стосунки всередині колективу, підвищує ефективність командної роботи, згуртовує та мотивує військових на досягнення спільних цілей", - зазначено у повідомленні.

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