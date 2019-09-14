Украинские моряки завершили в США подготовку для службы на катерах Island

"Посол Украины в США Валерий Чалый вместе с дипломатами посольства принял участие в церемонии выпуска украинских моряков, которые прошли обучение и подготовку в США, для службы на катерах класса Island - Славянск и Старобельск. Теперь корабли вместе с подготовленными экипажами готовы усилить способности ВМС Украины", - говорится в сообщении.

Посол Украины в США Валерий Чалый вместе с командующим ВМС ВС Украины Игорем Воронченко выступили на церемонии, которая проходила на Базе береговой охраны "Балтимор", поблагодарив руководство береговой охраны и всех, кто принимал участие в проекте по подготовке, и за ценный опыт, который они передали украинским морякам для улучшения военно-морских возможностей ВСУ.

С американской стороны выпускников поздравил контр-адмирал Джозеф Войводич.

Посол вручил почетные подарки работникам и служащим береговой охраны США.

Напомним, экипажи украинских "Айлендов" побывали в Капитолии.