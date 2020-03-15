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Украинские катера класса "Айленд" успешно прошли испытания в море

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Экипажи "Старобельска" и "Славянска" отработали ряд корабельных задач во время выхода в море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Экипажи "Старобельска" и "Славянска" отработали ряд корабельных задач во время выхода в море. В частности патрульные катера отрабатывали элементы экспериментального курсового задания, специально адаптированного для определения боевых возможностей этих катеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью выхода в море было определение маневренных элементов катера, отработки и слаживания одного и второго экипажей во время действий обучения "Человек, который выпал за борт", отработка борьбы за живучесть на ходу.

Также в Минобороны отметили, что экипажи "Айлендов" настойчиво готовятся к сдаче самооценки первого уровня, которая станет допуском катеров к мероприятиям учебно-боевой подготовки международного уровня.

"Это проверка боевых и оперативных возможностей украинских катеров к действиям во взаимодействию с кораблями НАТО", - добавили в министерстве.

Напомним, в сентябре 2019 года украинские моряки завершили в США подготовку для службы на катерах класса Island, состоялся их выпуск по обучению.

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