Украинские военные медики примут участие в симпозиуме НАТО

"Делегация украинских военных медиков участвует в Международном симпозиуме стран НАТО "Помощь раненым в XXI веке" на базе Военно-воздушных сил "Макдилл" в США. Украинские эксперты подготовили пять положений, основанных на опыте боевых действий Вооруженных Сил Украины", - сказал А.Чернобай.

По его словам, в основу обновленных стандартных процедур стран-членов НАТО в области военной медицины будут положены предложения украинской делегации по медицинскому, психологическому и социальному сопровождению раненых, работе с ветеранами и членами их семей. Эти предложения также занесут в протокол симпозиума.

Напомним, первые в Украине инструкторы по тактической медицине сдали "экзамен полем".