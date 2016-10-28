Українські військові медики візьмуть участь у симпозіумі НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Військові медики з України беруть участь у Міжнародному симпозіумі країн НАТО на базі Військово-повітряних сил “МакДілл” у США. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.
“Делегація українських військових медиків бере участь у Міжнародному симпозіумі країн НАТО "Допомога пораненим у ХХІ столітті“ на базі Військово-повітряних сил "МакДілл" у США.Українські експерти підготували п’ять положень, заснованих на досвіді бойових дій Збройних Сил України”, — сказав О.Чорнобай.
За його словами, в основу оновлених стандартних процедур країн-членів НАТО у галузі військової медицини будуть покладені пропозиції української делегації щодо медичного, психологічного та соціального супроводу поранених, роботи з ветеранами та членами їх сімей. Ці пропозиції також занесуть до протоколів симпозіуму.
Нагадаємо, перші в Україні інструктори з тактичної медицини склали "іспит полем".