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Українські військові медики візьмуть участь у симпозіумі НАТО

Українські військові медики візьмуть участь у симпозіумі НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Військові медики з України беруть участь у Міжнародному симпозіумі країн НАТО на базі Військово-повітряних сил “МакДілл” у США. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.

“Делегація українських військових медиків бере участь у Міжнародному симпозіумі країн НАТО "Допомога пораненим у ХХІ столітті“ на базі Військово-повітряних сил "МакДілл" у США.Українські експерти підготували п’ять положень, заснованих на досвіді бойових дій Збройних Сил України”, — сказав О.Чорнобай.

За його словами, в основу оновлених стандартних процедур країн-членів НАТО у галузі військової медицини будуть покладені пропозиції української делегації щодо медичного, психологічного та соціального супроводу поранених, роботи з ветеранами та членами їх сімей. Ці пропозиції також занесуть до протоколів симпозіуму.

Нагадаємо, перші в Україні інструктори з тактичної медицини склали "іспит полем".

 

Українські Національні Новини

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