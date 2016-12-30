Украинские военные из зоны АТО поздравили соотечественников с Новым годом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Волонтеры подготовили новогоднее видео с поздравлениями с Новым годом от бойцов АТО, которые несут службу в Донецкой и Луганской области, передает УНН со ссылкой на фонд "Вернись живым».
В новогоднем ролике свои поздравления украинцам передали военные 137-го отдельного батальона береговой охраны, восемьдесят первой отдельной аэромобильной бригады, семьдесят второй и пятьдесят четвёртой отдельных механизированных бригад.
Как сообщал УНН, Украинцы рассказали о своих ожиданиях от нового года .