Українські військові із зони АТО привітали співвітчизників із Новим роком
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Волонтери підготували новорічне відео із вітаннями з Новим роком від бійців АТО, котрі несуть службу у Донецькій та Луганській області, передає УНН з посиланням на фонд "Повернись живим".
У новорічному ролику свої вітання українцям передали військові 137-го окремого батальйону берегової охорони, 81-ої окремої аеромобільної бригади, 72-ої та 54-ої окремих механізованих бригад.
Як повідомляв УНН, українці розповіли про свої очікування від нового року.