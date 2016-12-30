Українські військові із зони АТО привітали співвітчизників із Новим роком

У новорічному ролику свої вітання українцям передали військові 137-го окремого батальйону берегової охорони, 81-ої окремої аеромобільної бригади, 72-ої та 54-ої окремих механізованих бригад.

Як повідомляв УНН, українці розповіли про свої очікування від нового року.