Украинские военные освободили населенный пункт Уды - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Генштаб в своем утреннем отчете сообщил, что украинские военные освободили населенный пункт Уды. Об этом информирует УНН.
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Начались 122 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
Враг обстрелял из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области.
На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций. Совершил артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вяловского водохранилища.
Действия вражеской штурмовой группы в районе населенного пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел. На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской пехоты в направлении Владимировки – Покровское. После огневого воздействия противник отошел.
Нанес авиаудары с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Явирское.
На Словянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Враг обстрелял наши позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Пытается вести штурмовые действия в направлении Довгенькое - Мазановка, бой продолжается. Нанес авиаудару неподалеку от Дибровного.
На Краматорском направлении производил огневое поражение наших подразделений из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородка и Стародубовки.
На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.
В целях вытеснения наших подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.
Враг пытался взять под контроль участок дороги Ясиноватая –Константиновка – вел бой в направлении Васильевка – Камянка. Наши защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.
Напомним
Украинцы будут продолжать истощать российские войска после падения Северодонецка.