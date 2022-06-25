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13:44 • 32755 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 54221 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 51837 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 30232 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 59966 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные освободили населенный пункт Уды - Генштаб

Украинские военные освободили населенный пункт Уды - Генштаб

Киев • УНН

 • 439289 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Генштаб в своем утреннем отчете сообщил, что украинские военные освободили населенный пункт Уды. Об этом информирует УНН.

Подробности

Начались 122 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Враг обстрелял из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций. Совершил артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вяловского водохранилища.

Действия вражеской штурмовой группы в районе населенного пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел. На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской пехоты в направлении Владимировки – Покровское. После огневого воздействия противник отошел.

Нанес авиаудары с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Явирское.

На Словянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Враг обстрелял наши позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Пытается вести штурмовые действия в направлении Довгенькое - Мазановка, бой продолжается. Нанес авиаудару неподалеку от Дибровного.

На Краматорском направлении производил огневое поражение наших подразделений из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородка и Стародубовки.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

В целях вытеснения наших подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

Враг пытался взять под контроль участок дороги Ясиноватая –Константиновка – вел бой в направлении Васильевка – Камянка. Наши защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.

Напомним

Украинцы будут продолжать истощать российские войска после падения Северодонецка.

Украинские Национальные Новости

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