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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 32825 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 78723 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 168195 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 169028 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 146761 перегляди

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Українські віськові звільнили населений пункт Уди - Генштаб

Українські віськові звільнили населений пункт Уди - Генштаб

Київ • УНН

 • 439291 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Генштаб у своєму ранковому звіті повідомив, що українські віськові звільнили населений пункт Уди. Про це інформує УНН.

Деталі

Розпочалася 122 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій. Здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В’ялівського водосховища.

Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка – Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов.

Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог обстріляв наші позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке - Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного.

На Краматорському напрямку здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.

З метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка - вів бій у напрямку Василівка - Кам’янка. Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.

Нагадаємо

Українці продовжуватимуть виснажувати російські війська після падіння Сєвєродонецька.

Українські Національні Новини

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