Українські віськові звільнили населений пункт Уди - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Генштаб у своєму ранковому звіті повідомив, що українські віськові звільнили населений пункт Уди. Про це інформує УНН.
Деталі
Розпочалася 122 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.
Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині.
На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій. Здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В’ялівського водосховища.
Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка – Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов.
Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське.
На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог обстріляв наші позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке - Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного.
На Краматорському напрямку здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.
З метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.
Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка - вів бій у напрямку Василівка - Кам’янка. Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.
Нагадаємо
Українці продовжуватимуть виснажувати російські війська після падіння Сєвєродонецька.