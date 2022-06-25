Українці продовжуватимуть виснажувати російські війська після падіння Сєвєродонецька - ISW

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Українські війська займуть вищі місця в Лисичанську, що може дозволити їм деякий час відбивати атаки росіян, якщо вони не зможуть їх оточити чи ізолювати.

Російським військам у Сєвєродонецьку також знадобиться завершити переправи через річку зі сходу, що потребуватиме додаткового часу та зусиль. Глава псевдореспубліки “ЛНР” Леонід Пасєчнік заявив, що російські війська повністю оточать Лисичанськ протягом наступних двох-трьох днів після повного блокування українських наземних ліній зв’язку.

Окупаційні війська успішно забезпечили доступ до українських GLOC уздовж траси Гірське-Лисичанськ, прорвавшись через Гірське 24 червня, але російським силам потрібно буде перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ.

Українські війська, ймовірно, проведуть свідомий відхід з Лисичанська, якщо російські війська загрожуватимуть українським опорним пунктам у цьому районі.

Нагадаємо

Сергій Гайдай заявив, що українським захисникам у Сєвєродонецьку доведеться відійти від міста на інші позиції.