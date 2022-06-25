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Українці продовжуватимуть виснажувати російські війська після падіння Сєвєродонецька - ISW

Українці продовжуватимуть виснажувати російські війська після падіння Сєвєродонецька - ISW

Київ • УНН

 • 234987 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Українські війська, ймовірно, збережуть оборону навколо Лисичанська та продовжуватимуть виснажувати російські війська після падіння Сєвєродонецька. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Українські війська займуть вищі місця в Лисичанську, що може дозволити їм деякий час відбивати атаки росіян, якщо вони не зможуть їх оточити чи ізолювати.

Російським військам у Сєвєродонецьку також знадобиться завершити переправи через річку зі сходу, що потребуватиме додаткового часу та зусиль. Глава псевдореспубліки “ЛНР” Леонід Пасєчнік заявив, що російські війська повністю оточать Лисичанськ протягом наступних двох-трьох днів після повного блокування українських наземних ліній зв’язку.

Окупаційні війська успішно забезпечили доступ до українських GLOC уздовж траси Гірське-Лисичанськ, прорвавшись через Гірське 24 червня, але російським силам потрібно буде перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ.

Українські війська, ймовірно, проведуть свідомий відхід з Лисичанська, якщо російські війська загрожуватимуть українським опорним пунктам у цьому районі.

Нагадаємо

Сергій Гайдай заявив, що українським захисникам у Сєвєродонецьку доведеться відійти від міста на інші позиції.

Українські Національні Новини

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