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Украинские войска будут продолжать истощать российские войска после падения Северодонецка - ISW

Украинские войска будут продолжать истощать российские войска после падения Северодонецка - ISW

Киев • УНН

 • 234985 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Украинские войска, вероятно, сохранят оборону вокруг Лисичанска и будут продолжать истощать российские войска после падения Северодонецка. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Подробности

Украинские войска займут высшие места в Лисичанске, что может позволить им некоторое время отражать атаки россиян, если они не смогут их окружить или изолировать.

Русским войскам в Северодонецке также понадобится завершить переправы через реку с востока, что потребует дополнительного времени и усилий. Глава псевдореспублики “ЛНР” Леонид Пасечник заявил, что российские войска полностью окружат Лисичанск в течение следующих двух-трех дней после полной блокировки украинских наземных линий связи.

Оккупационные войска успешно обеспечили доступ к украинским GLOC вдоль трассы Горное-Лисичанск, прорвавшись через Горное 24 июня, но российским силам нужно будет перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск.

Украинские войска, вероятно, проведут сознательный уход из Лисичанска, если российские войска будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

Напомним

Сергей Гайдай заявил, что украинским защитникам в Северодонецку придется отойти от города на другие позиции.

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