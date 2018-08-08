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Украинские производители коньяков перейдут на отечественное сырье

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. С 1 января 2019 года в Украине заработают новые "Правила производства коньяков". Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Укрвинпром" со ссылкой на соответствующий документ Минюста, передает УНН.

Новые правила будут способствовать развитию сырьевой базы виноградно-винодельческой отрасли путем увеличения площадей под виноградные насаждения, объясняет гендиректор корпорации Владимир Кучеренко.

“Это, в свою очередь, повысит уровень социального значения отрасли и наполнит бюджеты различных уровней”, — добавляет он.

“Производители ординарных коньяков Украины при их производстве ежегодно будут постепенно увеличивать в них долю коньячных спиртов отечественного происхождения. Начиная с 2019 года, минимальная доля составит 15%, и к 2027 году постепенно увеличится к 85%”, — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце на Закарпатье изъяли более 1100 бутылок суррогатного коньяка.

По словам экспертов, сегодня коньяк довольно часто становится предметом подделок и фальсификата.

Однако настоящий коньяк от некачественного напитка всегда будет отличать вкус.

“К сожалению, мы наблюдаем тренд, что чем мягче коньяк 3-летней выдержки, тем больше вероятность, что это не настоящий коньяк. Коньяк имеет насыщенный и немного резковатый вкус, ведь выдержка на дубе насыщает его дубильными веществами”, — пояснил маркетинг-директор компании Beverage Trading Company Алексей Безуглый.

Также, как отмечают специалисты рынка, качественный коньяк никогда не будет слишком дешевым.

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