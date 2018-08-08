Українські виробники коньяків перейдуть на вітчизняну сировину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. З 1 січня 2019 року в Україні запрацюють нові "Правила виробництва коньяків". Про це повідомила прес-служба корпорації "Укрвинпром" з посиланням на відповідний документ Мін'юсту, передає УНН.
Нові правила будуть сприяти розвитку сировинної бази виноградно-виноробної галузі шляхом збільшення площ під виноградні насадження, пояснює гендиректор корпорації Володимир Кучеренко.
"Це, в свою чергу, підвищить рівень соціального значення галузі та наповнить бюджети різних рівнів", - додає він.
"Виробники ординарних коньяків України при їх виробництві щорічно будуть поступово збільшувати в них частку коньячних спиртів вітчизняного походження. Починаючи з 2019 року, мінімальна частка становитиме 15%, і до 2027 року поступово збільшиться до 85%", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого місяця на Закарпатті вилучили понад 1100 пляшок сурогатного коньяку.
За словами експертів, сьогодні коньяк досить часто стає предметом підробок і фальсифікату.
Однак справжній коньяк від неякісного напою завжди буде відрізняти смак.
"На жаль, ми спостерігаємо тренд, що чим м'якший коньяк 3-річної витримки, тим більша ймовірність, що це не справжній коньяк. Коньяк має насичений і трохи різкуватий смак, адже витримка на дубі насичує його дубильними речовинами", - пояснив маркетинг-директор компанії Beverage Trading Company Олексій Безуглий.
Також, як зазначають фахівці ринку, якісний коньяк ніколи не буде занадто дешевим.