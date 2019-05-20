Украинские теннисисты узнали соперников по квалификации "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Два представителя Украины сегодня стартуют в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
По результатам жеребьевки в первом круге первый номер мужчин из Украины Сергей Стаховский (6 сеяный) сразится с Джеймсом Дакворт из Австралии (153 в ATP).
Зато Илья Марченко поборется с бельгийцем Артуром де Гриф (ATP 225).
Стоит отметить, что личный рекорд Стаховского на “Ролан Гаррос” — третий раунд основной сетки.