Українські тенісисти отримали суперників по кваліфікації "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Два представники України сьогодні стартуватимуть в кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу "Ролан Гаррос", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
За результатами жеребкування в першому колі перший номер чоловіків з України Сергій Стаховський (6 сіяний) змагатиметься із Джеймсом Даквортом з Австралії (153 в ATP).
Натомість Ілля Марченко позмагається із бельгійцем Артуром де Гріфом (ATP 225).
Варто зазначити, що особистий рекорд Стаховського на "Ролан Гаррос" - третій раунд основної сітки.