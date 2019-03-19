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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские лучники завоевали шесть медалей на старте ЧЕ в Хорватии

Киев • УНН

 • 9576 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинская сборная удачно стартовала на континентальном первенстве по стрельбе из пневматического оружия, проходящего в эти дни в хорватском городе Осиек, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.

Украинские лучники завоевали шесть медалей на старте ЧЕ в Хорватии

Медальный счет украинские стрелки открыли с победы в командной вправе MIX-пистолет. Титулы чемпионов Европы среди юниоров с результатом 480,4 очка завоевали Яна Чучмарьова и Игорь Соловей.

Еще одно "золото" в копилку "сине-желтой" сборной завоевала юниорская команда в составе: Вероника Скорина, София Павловская и Валерия Сидоренко. Наши девушки не только стали победительницами в упражнении ГП-6, но и обновили рекорд континента.

Среди взрослых в стрельбе по движущейся мишени Галина Авраменко стала серебряным призером соревнований, а Игорь Кизима замкнул тройку лидеров среди мужчин.

Еще одно "серебро" в этой же вправе в копилку сборной принесла женская команда в составе Галины Авраменко, Валентины Гочаровои и Виктории Рыбаловой.

Напомним, что наш Павел Коростылев завоевал первую во взрослой карьере награду ЧМ по стрельбе.

Украинские Национальные Новости

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