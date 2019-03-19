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Українські стрільці вибороли шість медалей на старті ЧЄ в Хорватії

Київ • УНН

 • 9576 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Українська збірна вдало стартувала на континентальній першості зі стрільби з пневматичної зброї, що проходить цими днями в хорватському місті Осієк, інформує УНН з посиланням на ММСУ.

Українські стрільці вибороли шість медалей на старті ЧЄ в Хорватії

Медальний рахунок українські стрільці відкрили з перемоги у командній вправі MIX-пістолет. Титули чемпіонів Європи серед юніорів з результатом 480,4 очки завоювали Яна Чучмарьова та Ігор Соловей.

Ще одне "золото" до скарбнички "синьо-жовтої" збірної завоювала юніорська команда у складі: Вероніка Скоріна, Софія Павловська та Валерія Сидоренко. Наші дівчата не лише стали переможницями у вправі ГП-6, а й оновили рекорд континенту.
Серед дорослих у стрільбі по рухомій мішені Галина Авраменко стала срібною призеркою змагань, а Ігор Кизима замкнув трійку лідерів серед чоловіків.

Ще одне "срібло" у цій же вправі до скарбнички збірної принесла жіноча команда у складі Галини Авраменко, Валентини Гочарової та Вікторії Рибалової.

Нагадаємо, що наш Павло Коростильов виборов першу в дорослій кар'єрі нагороду ЧС зі стрільби. 

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