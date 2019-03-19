Українські стрільці вибороли шість медалей на старті ЧЄ в Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українська збірна вдало стартувала на континентальній першості зі стрільби з пневматичної зброї, що проходить цими днями в хорватському місті Осієк, інформує УНН з посиланням на ММСУ.
Медальний рахунок українські стрільці відкрили з перемоги у командній вправі MIX-пістолет. Титули чемпіонів Європи серед юніорів з результатом 480,4 очки завоювали Яна Чучмарьова та Ігор Соловей.
Ще одне "золото" до скарбнички "синьо-жовтої" збірної завоювала юніорська команда у складі: Вероніка Скоріна, Софія Павловська та Валерія Сидоренко. Наші дівчата не лише стали переможницями у вправі ГП-6, а й оновили рекорд континенту.
Серед дорослих у стрільбі по рухомій мішені Галина Авраменко стала срібною призеркою змагань, а Ігор Кизима замкнув трійку лідерів серед чоловіків.
Ще одне "срібло" у цій же вправі до скарбнички збірної принесла жіноча команда у складі Галини Авраменко, Валентини Гочарової та Вікторії Рибалової.
Нагадаємо, що наш Павло Коростильов виборов першу в дорослій кар'єрі нагороду ЧС зі стрільби.