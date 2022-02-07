Украинские птицеводы сворачивают производство: "добьют" их налоговые инициативы власти

Сразу несколько Ассоциаций обратились к руководству Офиса Президента, премьер-министру и представителям Верховной Рады с просьбой срочно внести изменения в законодательство, а именно в закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений”. Авторы письма указывают, что парламент в одном тексте закона принял противоречащие и взаимоисключаемые нормы, которые вступил в силу с начала года и которые будут иметь крайне негативные последствия.

Так, в частности, в законе указано что птицеводы отныне не могут использовать четвертую группу налогообложения, и в то же время сказано, что для них повышается ставка налога на этой же четвёртой группе.

"Учитывая, что государственная поддержка птицеводства ограничена, а налоговая нагрузка может возрасти и для без того убыточной отрасли, Украина рискует вообще потерять птицеводство как отрасль. Это однозначно скажется на продовольственной безопасности государства, так как основу потребительской корзины составляют социально значимые продукты — мясо птицы и пищевые яйца. Первые звоночки мы получили уже по итогам прошлого года — импорт мяса птицы увеличился на 13% и впервые за годы независимости Украина импортировала пищевые яйца.

В результате убыточности производства, за два последних года остановили свою деятельность более 30 промышленных птицепредприятий. Увеличение налоговой нагрузки на отрасль приведет к дальнейшей консервации производственных мощностей и сокращению рабочих мест в сельской местности, что крайне чувствительно на сегодняшний день.

С исключением предприятий отрасли птицеводства из плательщиков единого налога четвертой группы произойдет уменьшение поступлений в местные бюджеты. Именно единый налог IV группы бюджетообразующий для многих территориальных общин и, самое главное, особенности взимания не зависят от финансовых результатов сельхозпроизводителя, а от количества земли в возделывании. Не секрет, что бизнес сегодня, кроме уплаты налогов, еще и дополнительно поддерживает местные общины, развивает социальную инфраструктуру в селе, а с увеличением налогообложения такая поддержка будет уменьшена.

Другим негативным аспектом введения изменений в налогообложении отрасли является существенное усложнение администрирования налогов, поскольку 90% птицепредприятий имеет смешанное производство — растениеводство и птицеводство, а иногда в структуре скотоводство и свиноводство. То есть для сохранения упрощенной системы налогообложения таким сельхозпроизводителям придется либо выделять птицеводство в отдельное юридическое лицо, и таким образом нарушать структуру производства, либо вообще вырезать поголовье птицы и останавливать и без того постоянно дотационное производство. Прежде всего это повредит малым и средним предприятиям, поскольку они не столь эффективны в администрировании налогов, как крупные“, — заявили ассоциации.

Подитоживая, ассоциации “Союз птицеводов”, “Украинский аграрный бизнес” и “Украинская аграрная конфедерация” призвали власть пересмотреть в срочном порядке свои налоговые новшества и возобновить права птицеводов на четвертую группу налогообложения во избежания негативных последствий.